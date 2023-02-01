Потерявший доходы Моргенштерн распродает драгоценности в Дубае

Среди выставленных на продажу вещей есть калькулятор из белого золота, инкрустированный бриллиантами и отделанный 3000 драгоценных камней.

Моргенштерн, который признан в России иноагентом, больше года проживает в Дубае. По всей вероятности, его дела идут не слишком хорошо. Алишер выставил на продажу драгоценности, купленные на баснословные гонорары, сообщает КП.

Не так давно рэпер записал видеоролик, где сообщил, что он «был чертовски популярен в России», однако теперь намерен «начать новую главу в творчестве». И первый шаг к новой жизни – продажа коллекции украшений. Моргенштерн уточнил, что его украшения можно купить в ТЦ Mall of the Emirates в Дубае.

Ювелирка музыканта - в стиле «дорого-богато». Гордость коллекции - калькулятор из белого золота, созданный в единственном экземпляре и инкрустированный бриллиантами. На его отделку ушло свыше 3000 драгоценных камней, вес составляет 455 граммов.

По словам экспертов, калькулятор оценивается примерно в 165 тысяч долларов.

Среди других выставленных на продажу украшений Алишера – массивная цепь со знаком доллара, драгоценное изображение долларовой купюры, где лицо президента США заменено на портрет самого Моргенштерна.