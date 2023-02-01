Временно исполняющий обязанности руководителя Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью журналистам, что в данном регионе регулярно фиксируются факты перехода украинских солдат на сторону России.

Как заявил Сальдо, российские власти не торопятся с обнародованием данной информации, чтобы киевский режим не смог мстить и подвергать репрессиям родных и близких этих солдат.

По словам Сальдо, случаи перехода украинских военных на сторону России происходят регулярно, хоть и не носят массового характера. Также временно исполняющий обязанности руководителя Херсонской области отметил, что в вооруженных силах Украины жестко отлажена система принуждения, поскольку иначе нельзя объяснить то обстоятельство, что киевскому режиму удается «отправлять на убой» тысячи насильно мобилизованных граждан.

Также Сальдо рассказал, что на Украине сформированы заградительные отряды из неонацистов и иностранных боевиков, повсеместно развито тотальное стукачество в СБУ обо всех неблагонадежных, а также активно работает пропаганда, круглосуточно внушающая людям, что черное — это белое. По словам Сальдо, жертвами этой системы становятся оболваненные украинцы.