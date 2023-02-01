8-летнего москвича лечили дома от ОРВИ, а он скончался от другой болезни с тяжелыми осложнениями

В реанимацию детской больницы ребенка на скорой доставили уже без сознания. У мальчика диагностировали двустороннюю пневмонию, и не только.

Трагически закончилась история лечения второклассника в Москве. Восьмилетнего мальчика лечили дома нурофеном, а он умер от пневмонии, причем со страшными осложнениями, сообщает Супер.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В реанимацию детской больницы ребенка на скорой доставили уже без сознания. У мальчика диагностировали двустороннюю пневмонию, а также сепсис, гнойное поражение костного мозга, сердечно-сосудистую, печеночную недостаточности, артрит колена — и это еще не все диагнозы.

Примерно через полчаса школьник скончался. Родители, уточняет издание, рассказали сотрудникам больницы, что высокая температура у их сына поднялась в ночь на 24 января. Они сбили ее нурофеном.

На другой день приехал педиатр, поставил диагноз ОРВИ и оставил пациента лечиться дома. Но ребенку становилось только хуже, у него заболело колено. Мать с отцом утверждают, что вызывали скорую и участкового врача несколько раз, но они якобы кроме нурофена выписали ребенку еще ибуклин юниор.

«Папа, у меня в глазках темно, я не не вижу вас», — приводит издание слова мальчика со ссылкой на Shot. 28 января последний наряд скорой доставил мальчика в реанимацию. Родители сейчас намерены судиться с больницей.