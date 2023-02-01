Употребление алкоголя может спровоцировать нарушение сердечного ритма

Если злоупотреблять алкогольными напитками, это может привести к онкологии и развитию других заболеваний.

Все знают, что злоупотребление алкоголем к добру не приводит. Но даже небольшие, но систематические дозы алкогольных напитков вызывают различны заболевания.

А вот воздержание или полный отказ от них ведет к восстановлению органов и систем организма, положительно влияет на настроение. Становится более подтянутым и здоровым тело, восстанавливается сон.

Алкогольные напитки часто провоцируют нарушение сердечного ритма. При отказе от них сердце возвращается к правильному ритму работы.

Неумеренные дозы токсина вызывают опасный синдром "жирной печени". А полный отказ от спиртного возвращает печенку к нормальному состоянию, избавляя ее от излишков жира.

Частые и неумеренные возлияния плохо воздействуют и на желудок: в нем вырабатывается излишнее количество желудочного сока, что может стать причиной гастрита. При полном отказе от алкоголя желудок способен полностью восстановиться всего лишь за 1-2 месяца.