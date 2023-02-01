Кремль прокомментировал поставки США дальнобойных ракет GLSDB в Украину

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал поставки США дальнобойных ракет GLSDB в Украину

Президент России Владимир Путин не планирует общаться с главой Белого дома Джо Байденом на фоне поставок США дальнобойных ракет в Украину, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Передача Киеву дальнобойных ракет приведет к нагнетанию напряженности, но не изменит планы России и ход спецоперации в Украине", - сказал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои информированные источники сообщило, что в новом пакете военной помощи Украине США передадут ракеты GLSDB с дальностью поражения до 150 км.