Бессонница сильно снижает качество жизни и делает человека агрессивным

Если человк постоянно недосыпает, он становится невнимательным и рассеянным. А патологическая бессонница приводит к необратимым последствиям.

Патологическая бессонница - это редкое генетическое заболевание, которое имеет тяжелые последствия для организма.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 40 семей, страдающих этим тяжелым расстройством. Болезнь очень истощает жизненные силы, но главное - в конечном итоге приводит к неизбежной и преждевременной смерти.

Считается, что причиной этой патологии является генная мутация. В результате нее в одном из отделов мозга накапливаются амилоидные бляшки, которые отвечают за сон.

Сначала они вызывают патологическую бессонницу, а потом - проблемы со здоровьем. К сожалению, на сегодняшний день медицина бессильна в отношении этого тяжелого заболевания.