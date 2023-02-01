Костомарову грозит амбутация пальцев рук
2023-02-01 14:09
Фигуристу Роману Костомарову становится лучше, но есть осложнения. Спортсмену грозит амбутация пальцев рук.
Роману Костомарову, которому с каждым днем становится лучше, грозит ампутация пальцев, о чем сообщает издание StarHit.ru со ссылкой на медиков.
Информации о том, что могло вызвать подобные осложнения, нет. Известно лишь то, что врачи постараются спасти фигуристу ноги.
Роман в будущем будет долечиваться и проходить реабилитацию в Германию, а в настоящее время ведутся переговоры с зарубежными клиниками.
Опубликовано: Наталья Гончарова