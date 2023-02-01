Диетологи не рекомендуют полностью отказываться от углеводов - это приводит к серьезным изменениям в организме

Речь идет не о сбросе лишних килограммов, а о реакциях, значительно снижающих качество жизни.

Если вообще исключить углеводы из рациона, то придется постоянно бороться с чувством голода и обезвоживанием. Также изменится гормональный фон, что приведет к резкому снижению либидо.

Кроме того, гарантированно появятся головокружение и головная боль из-за недостатка энергии, связанного с недополучением глюкозы. Такая головная боль может может длиться от нескольких дней до нескольких недель - пока организм не научится получать энергию из жиров.

Из-за недостатка углеводов человек испытывает перепады настроения и постоянную усталость. А низкий уровень серотонина и недостаток энергии могут быстро привести к развитию депрессии.

При полном отказе от углеводов почти гарантированы проблемы с пищеварением. Этот процесс может вылиться в постоянные запоры либо, наоборот, диарею.

Поэтому полностью исключать углеводы из своего рациона все-таки не стоит. Главное - потреблять их в меру, как и любые другие продукты.