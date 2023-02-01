Невзорова приговорили к 8 годам колонии и запрету на администрирование интернет-платформ

Журналиста и режиссера Александра Невзорова Басманный суд российской столицы приговорил к 8 годам колониипо делу о фейках про ВС РФ.

Басманный суд столицы вынес приговор 64-летнему журналисту и режиссеру Александру Невзорову по делу о фейках о ВС РФ.

Наказание - 8 лет колонии, а также запрет на 4 года администрировать интернет-ресурсы после выхода из МЛС.

Приговор Невзорову вынесен заочно, так как он пребывает за рубежом.