Невзорова приговорили к 8 годам колонии и запрету на администрирование интернет-платформ
2023-02-01 14:20
Журналиста и режиссера Александра Невзорова Басманный суд российской столицы приговорил к 8 годам колониипо делу о фейках про ВС РФ.
Басманный суд столицы вынес приговор 64-летнему журналисту и режиссеру Александру Невзорову по делу о фейках о ВС РФ.
Наказание - 8 лет колонии, а также запрет на 4 года администрировать интернет-ресурсы после выхода из МЛС.
Приговор Невзорову вынесен заочно, так как он пребывает за рубежом.
Опубликовано: Наталья Гончарова