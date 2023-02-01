Песков оценил идею о выплатах за подбитые танки Leopard 2 и Abrams

Пресс-секретарь Кремля оценил идею губернатора Забайкалья о выплатах за подбитые танки Leopard 2 и Abrams в Украине.

Инициатива губернатора Забайкальского края Александра Осипова о выплатах за подбитые и захваченные танки Leopard и Abrams демонстрируют желание помочь достижению целей спецоперации, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается танков, будут жечь конечно. Особенно если появились такие поощрительные меры", - сказал он.

Ранее Александр Осипов объявил, что за захват танка Leopard любой модификации, уроженцы Забайкалья получат по 3 миллиона рублей, за уничтожение по 1 миллиону. "Расценки" на Abrams 1,5 миллиона и 500 тысяч соответственно.