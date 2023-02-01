Горечь во рту не всегда является следствием болезни

Это явление может свидетельствовать о дисбалансе работы организма и несоблюдении гигиены полости рта.

Горький вкус во рту может возникать после приема пряной либо острой пищи. Но если это ощущение не связано с пищевыми пристрастиями, корень проблемы нужно искать в других вещах.

Одной из причин появления горького вкуса может являться плохая гигена полости рта. Накапливающиеся на зубах и под языком бактерии вызывают горький привкус во рту.

Появление горечи во рту связано с некоторыми препаратами и их усвоением. Например, к такому эффекту приводит прием антибиотиков и антидепрессантов, а также витаминных комплексов, в составе которых есть железо, цинк, хром и медь.

Еще одной причиной ощущения горечи во рту являются эндокринные заболевания, приводящие к гормональному дисбалансу в организме. Нарушение функции печени и желчевыводящих путей тоже приводит к подобной реакции.