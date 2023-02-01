Психологи раскрыли несколько способов избавления от ненужных вещей

Если вещь не вызывает трепетных ощущений, можно расставаться с ней без сожаления.

Прежде чем что-то выбросить, нужно составить список вещей, от которых можно избавиться без сожаления. Хорошо бы представить себе ту обстановку, которая ляжет в основу нового стиля жизни.

Представив ее, можно понять, какие вещи являются основными, а от каих можно с легкостью отказаться.

Также помогает избавиться от всего ненужного планирование уборки. Желательно разделить процесс уборки на несколько частей, а предметы - на несколько условных групп: книги, одежда, спортивное снаряжение, игрушки и так далее.

Это поможет постепенно избавиться от всего ненужного.

Психологи советуют научиться правильно расставаться с вещами. Прежде чем это сделать, нужно подержать каждую вещь в руках - если какая-то из них не вызывает никаких чувств, то можно смело ее расхламлять.