Российским войскам осталось пройти десять км для полного окружения Артемовска
2023-02-01 14:45
Андрей Морочко сообщил, что российским войскам осталось пройти десять километров для полного окружения Артемовска.
Подразделениям российской армии осталось пройти около десяти километров для полного окружения Артемовска (укр. название - Бахмут), заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Морочко.
"Российская армия взяла Артемовск в подкову. Чтобы завершить окружение осталось пройти десять километров", - сказал он.
Морочко подчеркнул, что "бегство остатков украинских подразделений из города еще возможно, но они несут колоссальные потери".
Опубликовано: Максим Алексеев