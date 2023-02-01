Российским войскам осталось пройти десять км для полного окружения Артемовска

Андрей Морочко сообщил, что российским войскам осталось пройти десять километров для полного окружения Артемовска.

Подразделениям российской армии осталось пройти около десяти километров для полного окружения Артемовска (укр. название - Бахмут), заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Морочко.

"Российская армия взяла Артемовск в подкову. Чтобы завершить окружение осталось пройти десять километров", - сказал он.

Морочко подчеркнул, что "бегство остатков украинских подразделений из города еще возможно, но они несут колоссальные потери".