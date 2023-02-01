Диетолог Ковальков заявил, что чизкейк идеальная еда для настроения

Эксперт уточнил, что максимальное удовольствие дает сочетание 50 на 50 углеводов и жиров, и чизкейк подходит под эту формулу стопроцентно.

Профессор, врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, как правильно получать удовольствие от еды, с ее помощью снимать стресс и быстро худеть, сообщает Рrozvezd сссылкой на ютуб-шоу «Сама Меньшова».

"Стресс может быть положительным и отрицательным. Если человек боится высоты и, преодолевая свой страх, прыгает со страховкой откуда-то, выброс адреналина колоссальный. На этом фоне он быстро худеет", - пояснил специалист.

И подчеркнул, что вообще "худеют или полнеют не от того, что едят и какая физическая нагрузка", а от того, каков баланс гормонов в организме. "Адреналин – это один из наиболее сильных жиросжигающих гормонов", - отметил эксперт.

Другая история, продолжил Ковальков, когда человека привели на крышу дома и говорят, что сбросят оттуда. "Это тоже стресс, однако человек уже боится, у него выделяется кортизол, он начинает набирать вес", - объяснил разницу доктор.

"Еще интереснее, если такой гормон вырабатывается надпочечниками постоянно - скажем, при сложной семейной ситуации, то человек здесь может не хотеть есть, однако в таком случае мышечную массу сжигает кортизол. Надпочечники изнашиваются и человек может долго не выходить из такого состояния", - рассказал диетолог.

По словам Ковалькова, если человек не может получать удовольствие от жизни разными способами, он получает его единственным способом – с помощью еды.

Оказывается, максимальное удовольствие дает сочетание 50 на 50 углеводов и жиров. Это, к примеру, чизкейк, который повышает настроение. Если его съесть на солнце, гормонов удовольствия будет еще больше.

"Для образования гормонов удовольствия для них нужен строительный материал - то есть, аминокислота триптофан. Больше всего ее содержится в сыре, особенно если есть сыр с медом и на солнце. Настроение в таком случае поднимется гарантированно", - объяснил Ковальков.