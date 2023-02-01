Росстат объявил о значительном сокращении численности населения России

Российское статистическое ведомство объявило о значительном сокращении численности населения России

Численность населения России по состоянию на 1 января 2023 года составило 146 миллионов 424 тысячи 729 человек человек, снизившись на 550 тысяч к состоянию на аналогичный период прошлого года, следует из предварительных данных, обнародованных Росстатом.

В публикации не приведены сведения о численности населения присоединенных регионов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Общая численность городского населения составила 109, 6 миллионов человек, сельского без малого 36,8 миллиона человек.