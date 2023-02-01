Гигиену мыслей можно сравнить с гигиеной собственного тела

Если люди не контролируют свои мысли, то они не могут получить от жизни желаемого результата.

Человек легко погружается в негатив, если не получает от жизни того, чего хочет. Но эту ситуацию можно изменить с помощью контроля собственных мыслей.

Дело в том, что если воспринимать мир негативно, деструктивное мышление быстро перерастает в привычку. А это, в свою очередь, приводит к депрессии и не позволяет осуществлять нам конкретные действия.

Многие начинают свой день с плохих мыслей и потом весь день находятся в плохом настроении, даже не понимая, почему так получилось. Утро нужно начинать с улыбки и позитива - это все равно что принять душ или почистить зубы.

Также нужно обязательно обращать внимание на свои слова и мысли, которые чаще всего "прокручиваются" в голове. Если не заменить плохие мысли на здоровые и оптимистичные утверждения о самом себе и о жизни, то и реальные поступки будут приносить деструктивный результат.

Психологи убеждены: поддерживать гигиену мышления нужно точно так же, как гигиену собственного тела.