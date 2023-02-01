Гагин: войска России взяли Артёмовск в оперативное окружение для штурма

Личный помощник Пушилина Ян Гагин сообщил об окружении Артёмовска российскими военными.

Днём среды Ян Гагин выступил в прямом эфире телеканала "Россия 24", где публично заявил, что подразделения российских Вооружённых сил завершают формирование кольца вокруг Артёмовска, уже взятого в оперативное окружение войсками РФ. По данным Гагина, в настоящий момент силы спецоперации участвуют в активных боях за контроль над трассной Часов Яр - Артёмовск.

Ян Гагин утверждает, что окружение населённого пункта Артёмовск позволит группировке армии России взять город под своё контроль уже в скором будущем.