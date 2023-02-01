Биофизики научились диагностировать рак с помощью загадочных «пузырьков»

Новая технология превосходит все существующие по количеству и чистоте выделяемых частиц.

Эта уникальная разработка сделана российскими учеными в 2022 году. Его стоимость минимальна, а польза и ценность - огромны.

Дешевизна диагностики объясняется тем, что все компоненты, в том числе особый "фильтр", сделаны исключительно из российских комплектующих. А точность диагностики очень высока по сравнению со всеми другими существующими на сегодня методами.

Суть данного метода заключается в том, что внеклеточные везикулы, или "пузырьки", которые выделяются нездоровыми клетками и переносят различные молекулы, содержат ряд молекул - биомаркеров рака.

Это позволяет не только выявлять онкологические заболевания, но и контролировать их лечение, отмечают ученые. Они обещают, что новая технология выявления раковых заболеваний вскоре станет обычной в медицинской практике.