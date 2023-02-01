Эксперты подсказали необычный способ замачивания семян моркови для увеличения урожайности

Для таких целей используют молоко. Но не порошковое, а только натуральное, причем высокой жирности.

К одному из эффективных способов подготовки семян к посадке относится замачивание, напомнила эксперт "Белновостей" ученый-агроном Анастасия Коврижных.

Это помогает им быстрее пробудиться и прорасти. Обычно для этих целей берется обычная вода либо специальные составы.

Однако иногда дачники используют и нестандартные решения. Одно из них - использование для замачивания молока.

Но для таких целей подойдет не каждое молоко. Нужно использовать только натуральное - с высоким процентом жирности.

Замочить а нем семена нужно на 10 часов. На это время накрыть тару пищевой пленкой. После этого посевной материал выложить на бумагу, чтобы дать ему хорошенько подсохнуть.