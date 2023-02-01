Агенты СБУ провели обыски в домах Коломойского и Авакова

Сотрудники СБУ обыскали жилища бизнесмена Игоря Коломойского и экс-министра МВД Украины Арсана Авакова.

В среду агенты Службы безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности страны обыскали дом Игоря Коломойского по делу о растрате 40 миллиардов гривен из бюджетов компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта". Сам Коломойский вину в финансовых махинациях отрицает.

Также известно, что сотрудники СБУ обыскали дом бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Обыск был связан с делом о крушении вертолёта в населённом пункте Бровары Киевской области, в результате чего скончались лидеры МВД Украины.