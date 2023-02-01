ФСБ задержала троих россиян за подготовку терактов в Свердловской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ произвели задержание трёх российских граждан, которые готовили теракты.

Центр общественных связей ФСБ уведомляет, что агенты ведомства задержали трёх россиян, которые намеревались совершить террористические акты на путях железнодорожного сообщения в Свердловской области России. Известно, что задержанные планировали устроить теракты за финансовое вознаграждение со стороны украинских спецслужб.

Примечательно, что в ходе обыска в домах задержанных россиян была найдена националистическая символика представителей вооружённых сил Украины.