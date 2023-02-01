Кабмин Украины уволил руководящий состав таможни страны

Украинские СМИ сообщил, что Кабмин Украины уволил и.о. главы таможни Вячеслава Демченко и его заместителей.

1 февраля украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности председателя Таможенной службы страны Вячеслава Демченко и его двух заместителей.

Отмечается, что должность уволенного Демченко может занять Сергей Звягинцев.

Осведомленный источник «Страны» утверждает, что «руководство таможни убирают потому, что оно стало слишком токсичным и попало в большое количество скандалов. Это инициатива Зеленского».