Корейских девочек ничему не учат дома

Родители не пытаются обучить дочку домашним обязанностям и не прививают ей никаких навыков.

Так повелось издавна. В азиатских странах считалось вредным учить дочь каким-либо ремеслам или домашним делам, потому что это было ненужным.

Дело в том, что дочка с самого рождения воспринималась корейцами как чужая, потому что в будущем она все равно будет принадлежать дому своего мужа.

Вышедшую замуж дочь корейцы называли "милый вор", так как она требовала добрачных расходов на содержание, а затем - свадебных подарков и расходов. Все вложения семьи в девочку считались напрасными и бессмысленными, а потраченные на нее деньги - попросту "уворованными" из семейного бюджета.

А вот вложения в мальчика всегда окупались, ведь со временем он превращался в добытчика семьи, чтил память предков и заботился о родителях в старости.

Даже если родители очень любили и опекали свою дочь, то другие родственники всегда старались внушить ей стыд за то, что она не родилась мальчиком. Подобный комплекс преследует и современных молодых представительниц Южной Кореи.

Девочкам не прививали никаких навыков в семье, потому что это считалось бесполезным. Учить девушку готовить и выполнять обязанности по дому должна была свекровь или другая старшая родственница мужа.

В родном доме ей прививались только такие качества, как покорность и умение подчиняться мужу.

В современной Южной Корее часто прослеживается такой же подход матерей к своим дочкам. Многие молодые кореянки, выйдя замуж, не умеют налаживать свой быт и отличаются инфантилизмом.