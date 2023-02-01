Щербаков госпитализирован в Москве

Народный артист Российской Федерации Борис Щербаков был экстренно госпитализирован перед выступлением.

1 февраля директор московского дворца культуры "Выборгский" Елена Потылыцина сообщила, что артист Борис Щербаков был срочно госпитализирован перед тем, как должен был выехать в Санкт-Петербург на поезде для участия в выступлении. По данным Потылыциной, в дворце культуры уже всё готово к выступлению, однако из-за госпитализации Щербакова его пришлось отменить.

Также Елена Потылыцина отметила, что ввиду отсутствия информации о состоянии здоровья Бориса Щербакова новую дату выступления назначить пока невозможно.