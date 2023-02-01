Лукашенко проводили в аэропорту Зимбабве с почётным караулом и козлом

Александр Лукашенко прибыл в национальный аэропорт Зимбабве для возвращения в Беларусь.

1 февраля официальный Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" опубликовал видеозапись, на которой видно, что Александр Лукашенко прибыл в аэропорт Зимбабве для вылета на родину. На видео показано, что Лукашенко провожают под звуки игры почётного караула. Примечательно, что один из военных держит козла, который сопровождает оркестр.

Также во время мероприятия для Александра Лукашенко показали исполнение традиционных украинских танцев, которыми белорусский президент был встречал ранее во время посадки в Зимбабве.