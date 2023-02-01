Росстат: население России снизилось на 555 тысяч человек за год

В Росстате рассказали о снижении численности населения России за минувший год.

Пресс-служба российского статистического агентства уведомляет, что к января 2023 года население Российской Федерации составляло 146 424 729 человек, что более чем на 550 тысяч меньше, чем 1 января 2022 года. Примечательно, что данные получены без проведения переписи в новых регионах России.

Известно, что 30 сентября в состав РФ вошли Донецкая и Луганская Народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, что стало возможно благодаря референдумам в данных регионах.