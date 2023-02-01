Макгрегор: Украина находится под угрозой полного исчезновения
2023-02-01 17:14
Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор заявил о возможности скорого исчезновения Украины.
Полковник вооружённых сил Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор утверждает, что администрация Вашингтона осведомлена о вероятности скорого поражения армии Украины в военном столкновении с Россией, ввиду чего администрация Джо Байдена знает о возможности исчезновения украинского государства.
Также Макгрегор отметил, что по имеющейся у него информации, в настоящий момент на территории Украины остались лишь от 18 до 22 миллионов человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей