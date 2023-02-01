Горбач: ограниченно пригодных к службе могут мобилизовать в Украине

Представитель штаба Сухопутных войск Украины Роман Горбач допустил мобилизацию ограниченно пригодных к службе мужчин.

1 февраля сотрудник Минобороны Украины Роман Горбач публично заявил, что в стране может начаться принудительная мобилизация граждан, которые признаны ограниченно пригодными для службы в армии. При этом Горбач отметил, что речь идёт о мужчинах, которые являются ограниченно годными в военное время.

Также Роман Горбач подчеркнул, что такие мобилизованные не будут принимать участие в боевых действиях, а будут нести воинскую службу в частях, занятых в сфере обеспечения армии.