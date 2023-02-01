Российские СМИ сообщили, что 63-летний певец Игорь Николаев перенёс операцию на сердце.

1 февраля газета «Известия», со ссылкой на осведомлённый источник, сообщила о том, что народному артисту Российской Федерации Игорю Николаеву провели коронарографию и установили стенты после перенесённого сердечного приступа.

Напомним, вчера, 31 января 2023 года, Николаева, почувствовавшего боль в груди и самостоятельно вызвавшего скорую помощь, госпитализировали в одну из больниц Красногорска, но вскоре перевезли в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Министерства здравоохранения России.

Обозреватели «Известий» также отмечают, что 63-летний знаменитый исполнитель и автор песен перенёс первый инфаркт в 2021 году.