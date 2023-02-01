12 человек пострадали при столкновении двух БМП Puma в Германии

В бундесвере сообщили об инциденте со столкновением двух боевых машин пехоты Puma на немецком военном полигоне.

Вечером 1 февраля пресс-служба Министерства обороны Германии сообщила, что на одном из военных полигонов страны столкнулись две БМП Puma, в результате чего ранены оказались двенадцать человек. Из пресс-релиза бундесвера следует, что один из пострадавших получил серьёзные ранения и нуждался в экстренной помощи медиков, которая была ему оказана.

Также в тексте релиза отмечено, что для эвакуации немца, получившего тяжёлую травму, спасательные службы ФРГ направили вертолёт, который доставил пострадавшего в больницу.