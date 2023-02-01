Биньямин Нетаньяху: Израиль рассматривает передачу Украине ПРО Железный купол

Из заявления премьнр-министра Израиля стало известно, что его страна рассматривает возможность передачи Киеву систем противоракетной обороны.

В интервью каналу CNN Нетаньяху сообщил, что он определенно рассматривает возможность военной помощи его страны Израилю.

Израиль уже направил Украине больше половмны американских боеприпасов находившихся в стране. сделано это было по требованию США.

В данный момент нетаньяху не против выступления в качестве посредника в переговорах между Россией и Украиной, при условии обоюдного желания этих стран. также переговоры должен одобрить Вашингтон.