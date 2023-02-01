ФБР проводит обыски в одной из резиденций президента Байдена

Личный адвокат Джо Байдена сообщил, что ФБР провело обыск в эту среду, 1 февраля, в приморской резиденции американского президента в Рехоботе (штат Делавэр) при «полном сотрудничестве» с последним.

В своем пресс-релизе Боб Бауэр уточняет, что операция под руководством Минюста была «спланирована», и пообещал сообщить о ее результатах.

«Из соображений безопасности и процедурных соображений (ФБР) хотело провести это действие без предварительного информирования общественности, и мы решили сотрудничать», — сказал адвокат.

Ранее в офисе и доме Байдена были обнаружены совершенно секретные документы, которые он не вернул в Национальный архив будучи еще вице-президентом в команде Обамы.