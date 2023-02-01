Ревенко: фрагменты найденных в Молдавии ракет принадлежат Украине

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко утверждает, что части найденных в её стране разорвавшихся ракет принадлежат украинским войскам.

1 февраля глава МВД Молдавии Анна Ревенко публично заявила, что обнаруженные в стране в декабре и январе части ракет принадлежат вооружённым силам Украины, а сами снаряды были выпущены из комплексов С-300. Ревенко отмечает, что падение украинских ракет в Молдавии говорит о незащищённости неба страны от подобных угроз.

Также Анна Ревенко считает, что парламент Молдавии обязан продлить режим чрезвычайного положения в государстве для оперативного реагирования в случае эскалации конфликта на молдавской границе.