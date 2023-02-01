В Саксонии обнаружена каменная могила возрастом около 4800 лет

Археологи обнаружили каменную могилу возрастом 4800 лет с погребальным инвентарем в будущем индустриальном парке Хальберштадт-Ост.

Похороненный там человек был высокопоставленной личностью, заявила в среду руководитель проекта и археолог Сюзанна Фридерих на месте раскопок.

Люди в то время специализировались на скотоводстве и свиноводстве, принадлежали к эпохе амфорной культуры. Эта культура была названа в честь типичных глиняных горшков со сферическим туловом. Культура возникла в Польше и распространилась до Нижней Саксонии.

Обнаруженный на месте раскопок каменный склеп залегал под плитой и имеет ширину от 80 до 90 сантиметров и длину 1,7 метра.

«Саркофаг сделан из сплошных каменных плит толщиной от 10 до 12 сантиметров», - отметил эксперт.

Могила была обнаружена на глубине в 25 сантиметров ниже поверхности земли.

«Человека хоронили с шаровидной амфорой, украшенной ромбом, и каменным топором, сделанным из кремния», — рассказал Фридрих: «Топор был изготовлен и заточен специально для захоронения».

Примерно в 3,5 метрах от этой каменной могилы археологи обнаружили яму диаметром около двух метров, где были захоронены домашние животные.