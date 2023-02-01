Российская делегация в ООН указала, что передача оружия Украине может привести к прямому столкновению двух ядерных держав.

Это оружие украинцами используется для обстрела российских территорий. И РФ с подобным мириться не намерена.

Кроме того, Великобритания, Франция и США готовят наемников и предоставляют противнику разведывательную информацию.

Дальнейшая гибель российских мирных жителей недопустима, российская армия готова воспрепятствовать этому силой оружия.