Российские дипломаты предупредили Совбез о риске военного столкновения ядерных держав
2023-02-01 19:35
Российская делегация в ООН указала, что передача оружия Украине может привести к прямому столкновению двух ядерных держав.
Это оружие украинцами используется для обстрела российских территорий. И РФ с подобным мириться не намерена.
Кроме того, Великобритания, Франция и США готовят наемников и предоставляют противнику разведывательную информацию.
Дальнейшая гибель российских мирных жителей недопустима, российская армия готова воспрепятствовать этому силой оружия.
Опубликовано: Сергей Стаалкер