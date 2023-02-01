Blick: украинские беженцы в Швейцарии через суд требуют повысить им пособия
2023-02-01 20:00
Портал Blick сообщает, что украинские беженцы, находящиеся в Швейцарии, обратились в суд и потребовали увеличить им пособия.
Сообщается, что в суд кантона Люцерн обратились 39 беженцев из Украины. Им выплачивают пособие в 14,15 долларов в день.
По мнению беженцев, суд должен проверить, не нарушаются ли ставки социальной помощи, которые выплачиваются им правительством кантона.
Парламент Люцерна заявил, что беженцы могут также обратиться в Федеральный суд Швейцарии и в Европейский суд по правам человека.
Опубликовано: Светлана Репина