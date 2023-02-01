Blick: украинские беженцы в Швейцарии через суд требуют повысить им пособия

Портал Blick сообщает, что украинские беженцы, находящиеся в Швейцарии, обратились в суд и потребовали увеличить им пособия.

Сообщается, что в суд кантона Люцерн обратились 39 беженцев из Украины. Им выплачивают пособие в 14,15 долларов в день.

По мнению беженцев, суд должен проверить, не нарушаются ли ставки социальной помощи, которые выплачиваются им правительством кантона.

Парламент Люцерна заявил, что беженцы могут также обратиться в Федеральный суд Швейцарии и в Европейский суд по правам человека.