Делегация РФ предупредила ООН о риске войны между ядерными державами
2023-02-01 20:18
Члены российской делегации в ООН рассказали представителям организации о возможных причинах военного столкновения стран-обладательниц ядерного оружия.
В среду вечером члены российской делегации в Организации объединённых наций выступили с докладом, где публично заявили, что обстрелы республик Донбасса и поставки вооружений армии Украины могут спровоцировать военное столкновение между державами, на балансе которых есть ядерное оружие.
При этом члены делегации России в ООН отметили, что наибольшую угрозу для ядерной безопасности мирового уровня представляют действия США, Франции и Британии, которые систематически поставляют вооружения Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей