Члены российской делегации в ООН рассказали представителям организации о возможных причинах военного столкновения стран-обладательниц ядерного оружия.

В среду вечером члены российской делегации в Организации объединённых наций выступили с докладом, где публично заявили, что обстрелы республик Донбасса и поставки вооружений армии Украины могут спровоцировать военное столкновение между державами, на балансе которых есть ядерное оружие.

При этом члены делегации России в ООН отметили, что наибольшую угрозу для ядерной безопасности мирового уровня представляют действия США, Франции и Британии, которые систематически поставляют вооружения Киеву.