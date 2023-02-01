Две бронемашины Пума столкнулись во время учений в Германии: пострадало 12 человек

О столкновении двух бронемашин «Пума» на учениях в бундесвере сообщило издание Tagesschau.

Произошло столкновение БМП на высокой скорости, в результате чего 12 военнослужащих пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии и доставлен в больницу, сообщает Рамблер.

На место аварии пришлось вызвать спасательные службы, пострадавших доставили в медучреждения на вертолете.

Ранее сообщалось, что БМП «Пума» при использовании их на других учениях практически все вышли из строя. По предварительным оценкам экспертов, при их производстве был допущен брак.