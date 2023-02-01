Blick: беженцы из Украины в Швейцарии обратились в суд из-за низких пособий
2023-02-01 20:41
Не менее 39 украинских беженцев в Швейцарии попытались обжаловать свои низкие пособия через суд.
Зарубежная газета Blick сообщила, что 39 мигрантов из Украины, которые проживают в швейцарском кантоне Люцерн в качестве беженцев, попробовали оспорить через суд свои пособия, назвав их низкими. Известно, что в Люцерне уровень пособий является самым низким по Швейцарии.
Так, проживающие на территории центра для содержания беженцев в Люцерне получают порядка пятнадцати долларов в день, а живущие в частных домах получают в сутки около двенадцати долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей