Blick: беженцы из Украины в Швейцарии обратились в суд из-за низких пособий

Не менее 39 украинских беженцев в Швейцарии попытались обжаловать свои низкие пособия через суд.

Зарубежная газета Blick сообщила, что 39 мигрантов из Украины, которые проживают в швейцарском кантоне Люцерн в качестве беженцев, попробовали оспорить через суд свои пособия, назвав их низкими. Известно, что в Люцерне уровень пособий является самым низким по Швейцарии.

Так, проживающие на территории центра для содержания беженцев в Люцерне получают порядка пятнадцати долларов в день, а живущие в частных домах получают в сутки около двенадцати долларов.