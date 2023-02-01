Израиль не исключает поставки Украине своей ПРО «Железный купол»

О рассмотрении такой возможности заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху в среду, 1 февраля, на CNN.

Отвечая на вопрос, изучает ли новое правительство Израиля возможности поставки своей ПРО Украине, премьер-министр отметил, что «определенно рассматривает» такую возможность.

Как сообщил Нетаньяху в интервью, возможно речь пойдет о более раннем прототипе системы ПВО, которая показала себя с хорошей стороны во время ракетных атак ХАМАС.

Также израильский премьер признал, что, хотя его страна не афишировала военную поддержку Украины, но туда были направлены израильские боеприпасы.

При этом политик сослался на договореннность с США об этом.

