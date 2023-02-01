Ученым удалось установить состав, который использовали древние египтяне для бальзамирования мумий

Исследователи впервые установили, как именно и какими веществами древние египтяне бальзамировали свои мумии.

Результаты, которых добилась команда из LMU и Тюбингенского университета в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром в Каире, были опубликованы в журнале Nature.

Немецко-египетская команда смогла определить, какие вещества применялись для мумификации и для каких частей тела.

«Наши исследования позволили переосмыслить известные тексты о древнеегипетском бальзамировании», — рассказал немецкому агентству печати Филипп Стокхаммер из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (LMU).

Как оказалось, большая часть использованных веществ были импортированы из отдаленных от Египта регионов, что свидетельствует о древних глобальных сетях поставок.

Ученые исследовали горшки из большой мастерской по бальзамированию найденные в египетской Саккаре, недалеко от знаменитой Пирамиды Унаса.

Сосуды датируются VII-VI веков до н.э. - многие из них маркированы информацией о содержимом и инструкциями по применению.

С помощью химических анализов специалисты смогли извлечь и идентифицировать молекулярные остатки тех веществ, которые ранее находились в сосуде.

«Долгое время вещество, называемое древними египтянами «антиу», переводилось как мирра или ладан. Но теперь мы смогли показать, что за этим стоит некая смесь очень разных ингредиентов, которую мы смогли расшифровать с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии», — сообщил руководитель проекта Максим Ражео из Тюбингенского университета.

В Саккаре «антиу» представляли собой смесь кедрового, можжевелового и кипарисового масла, и животных жиров.

А за «сефетом» стоит не одно вещество, как предполагалось ранее, а смесь животного жира с разными растительными маслами или смолами.

Фисташковую смолу и касторовое масло использовали в мастерской исключительно для головы, другие вещества использовали «на третий день» или «для печени», третьи — «для красивой кожи».

«Многие из этих бальзамирующих веществ были известны по названиям с тех пор, как была расшифрована древнеегипетская письменность», — сообщила руководитель раскопок Сюзанна Бек из Тюбингенского университета: «Но пока мы могли только догадываться, какое вещество скрывалось за именем».

«Нас особенно удивило, что большинство веществ, используемых при бальзамировании, поступили не из самого Египта, а были доставлены из стран Средиземноморья и даже из тропической Африки и Юго-Восточной Азии», — рассказал Стокхаммер.

Ученые установили, что речь шла о целой индустрии бальзамирования мумий, которой пользовалось большое число людей, начиная со среднего класса. У разных способов мумификации была своя цена, отмечают они.