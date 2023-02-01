Reuters: норвежская Equinor не могла участвовать в расследовании взрывов на «Северных потоках» из-за санкций ЕС

Агентство Reuters сообщает, что норвежская компания Equinor не смогла участвовать в расследовании взрывов на «Северных потоках» из-за санкций Евросоюза.

В нефтегазовой компании поясняют, что МИД Норвегии ввел запрет на работу с трубопроводами в рамках санкционной политики ЕС.

Ранее в Евросоюзе говорили о том, что расследование инцидентов на газопроводах «Северный поток» продолжается.

26 сентября три нитки газопроводов «Северный поток» были повреждены, а сейсмологи зафиксировали возле них взрывы.