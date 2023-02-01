Нетаньяху: Израиль может передать Украине ПРО Железный купол

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что вопрос о передаче «Железного купола» Киеву находится в стадии обсуждения.

В интервью корреспонденту телеканала CNN он заявил: «Я определенно рассматриваю это».

Он также сообщил, что большое количество боеприпасов США, которые находились на территории Израиля, переданы ВСУ. Так ришили в Америке.

Также израильский премьер-министр заявил, что готов стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

Ранее израильский посол в ФРГ Рон Просор констатировал, что Киев получает от Тель-Авива масштабную помощь, объемы которой не разглашаются. При этом, он уточнил, что речь не идет о снабжении украинской армии вооружением.