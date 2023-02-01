Во время столкновения двух БМП Puma на полигоне в Германии пострадали 12 человек

Пресс-служба Минобороны Германии сообщает о столкновении двух боевых машин пехоты Puma на военном полигоне в Саксонии-Анхальт.

В результате столкновения пострадали 12 человек, причем один солдат получил тяжелые ранения.

По информации Минобороны ФРГ, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, а тяжело раненый солдат на вертолете доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает военная полиция, которой предстоит выяснить причины случившегося.