Во время столкновения двух БМП Puma на полигоне в Германии пострадали 12 человек
2023-02-01 21:49
Пресс-служба Минобороны Германии сообщает о столкновении двух боевых машин пехоты Puma на военном полигоне в Саксонии-Анхальт.
В результате столкновения пострадали 12 человек, причем один солдат получил тяжелые ранения.
По информации Минобороны ФРГ, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, а тяжело раненый солдат на вертолете доставлен в больницу.
Сейчас на месте происшествия работает военная полиция, которой предстоит выяснить причины случившегося.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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