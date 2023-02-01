Сальдо: в Херсонской области начали строить новый город

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе началось строительство нового города.

По его словам, город будет построен на Арабатской стрелке, сейчас там уже работают строители.

Арабатская стрелка – это коса длиной порядка 113 км, а ее ширина составляет около 8 км. Коса отделяет Азовское море от залива Сиваш.

Южная часть Арабатской стрелки заходит на территорию Крымского полуострова.