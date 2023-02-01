Сальдо: в Херсонской области начали строить новый город
2023-02-01 22:15
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе началось строительство нового города.
По его словам, город будет построен на Арабатской стрелке, сейчас там уже работают строители.
Арабатская стрелка – это коса длиной порядка 113 км, а ее ширина составляет около 8 км. Коса отделяет Азовское море от залива Сиваш.
Южная часть Арабатской стрелки заходит на территорию Крымского полуострова.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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