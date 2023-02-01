Reuters: США передадут Украине снаряды дальнего действия
По информации Reuters, в новый пакет военной помощи ВСУ от США войдут снаряды GLSDB дальнего действия.
Всего США планируют передать Киеву вооружения на сумму около $2 миллиардов долларов.
Управление снарядами производится посредством систем GPS, они могут преодолевать расстояние более 150 км.
Подобные снаряды используют для поражения любых целей, включая бронированную технику, уточняет издание.
Официальное объявление о новом пакете военной помощи Украине ожидается в ближайшие дни.
По предварительной информации, которую публикуют СМИ, в него войдет оборудование для ПВО, боеприпасы, Javelin и медоборудование для нескольких полевых госпиталей.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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