Reuters: США передадут Украине снаряды дальнего действия

По информации Reuters, в новый пакет военной помощи ВСУ от США войдут снаряды GLSDB дальнего действия.

Всего США планируют передать Киеву вооружения на сумму около $2 миллиардов долларов.

Управление снарядами производится посредством систем GPS, они могут преодолевать расстояние более 150 км.

Подобные снаряды используют для поражения любых целей, включая бронированную технику, уточняет издание.

Официальное объявление о новом пакете военной помощи Украине ожидается в ближайшие дни.

По предварительной информации, которую публикуют СМИ, в него войдет оборудование для ПВО, боеприпасы, Javelin и медоборудование для нескольких полевых госпиталей.

