Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственным шансом Зеленского на спасение станет побег в Польшу.

По его мнению, российские солдаты полностью сокрушат остатки украинских Вооруженных сил.

После этого Россия разберется с киевской властью, если только ее представители не успеют сбежать в Польшу.

Макгрегор указал на острый демографический кризис на Украине из-за оттока населения. Он отметил, что около четверти граждан покинули страны после начала спецоперации.