Американский полковник Макгрегор: побег в Польшу – единственное спасение для Зеленского
2023-02-01 22:38
Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственным шансом Зеленского на спасение станет побег в Польшу.
По его мнению, российские солдаты полностью сокрушат остатки украинских Вооруженных сил.
После этого Россия разберется с киевской властью, если только ее представители не успеют сбежать в Польшу.
Макгрегор указал на острый демографический кризис на Украине из-за оттока населения. Он отметил, что около четверти граждан покинули страны после начала спецоперации.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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