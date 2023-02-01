Россия предупредила ООН о риске столкновения ядерных держав из-за поставок оружия Украине
Делегация России на заседании Конференции по разоружению в ООН заявила о растущем риске столкновения ядерных держав из-за поставок западного оружия на Украину.
Представители делегации отметили, что росту вероятности такого столкновения способствуют подготовка наемников для ВСУ и предоставление разведывательной информации украинским военным.
Дипломаты уточнили, что основные риски создают такие страны, как США, Великобритания и Франция.
По их словам, действия этих государств могут привести к прямому вооруженному столкновению ядерных держав.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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