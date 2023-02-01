Al Arabiya: цены на газ продолжают снижаться вопреки прогнозам

Al Arabiya сообщает, что цены на газ продолжают снижаться, хотя аналитики прогнозировали их рост и дефицит энергоносителя на рынке.

Сейчас предложение газа на рынках превышает спрос, хотя ранее это считалось невозможным.

Таким образом, для Европы складывается максимально выгодная ситуация, чего не скажешь о США.

В Соединенных Штатах существенно нарастили поставки сжиженного природного газа на европейский континент.