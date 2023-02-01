Al Arabiya: цены на газ продолжают снижаться вопреки прогнозам
2023-02-01 23:11
Al Arabiya сообщает, что цены на газ продолжают снижаться, хотя аналитики прогнозировали их рост и дефицит энергоносителя на рынке.
Сейчас предложение газа на рынках превышает спрос, хотя ранее это считалось невозможным.
Таким образом, для Европы складывается максимально выгодная ситуация, чего не скажешь о США.
В Соединенных Штатах существенно нарастили поставки сжиженного природного газа на европейский континент.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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