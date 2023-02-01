Эрдоган: поставки танков на Украину не помогут завершить конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передача западных танков украинским военным не способствует разрешению конфликта.

По его словам, это очень рискованный шаг, который выгоден, в первую очередь, «оружейным баронам».

Ранее в Германии сообщили, что передадут Украине танки Leopard 2 и не будут препятствовать реэкспорту такой военной техники из других стран.

О планах по передаче танков Киеву заявили также в Испании и в Соединенных Штатах.