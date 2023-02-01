Эрдоган: поставки танков на Украину не помогут завершить конфликт
2023-02-01 23:39
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передача западных танков украинским военным не способствует разрешению конфликта.
По его словам, это очень рискованный шаг, который выгоден, в первую очередь, «оружейным баронам».
Ранее в Германии сообщили, что передадут Украине танки Leopard 2 и не будут препятствовать реэкспорту такой военной техники из других стран.
О планах по передаче танков Киеву заявили также в Испании и в Соединенных Штатах.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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